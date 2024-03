Européennes: le camp d'Emmanuel Macron fait feu contre le RN

Devant quelque 3.000 militants et le gouvernement quasi au complet, l'ex LR Rachida Dati comprise, la candidate Valérie Hayer , dont c'était la première grande exposition publique a appelé au "sursaut" pour "déjouer le scénario du pire" et renforcer l'Europe "face à ceux qui veulent l'abattre", alors que la liste de la majorité est distancée de 10 points dans les sondages par celle du RN Jordan Bardella.

Devant une flopée de drapeaux européens et français, le camp d'Emmanuel Macron réuni à Lille pour lancer la campagne des élections européennes a fait feu contre son adversaire le Rassemblement national, donné favori du scrutin.

"Le RN prétend défendre nos valeurs matin midi et soir. Mais à la première secousse de l'histoire, ce sont les premiers à sombrer dans la soumission, pas nous. Voilà pourquoi nous devons lutter contre l'entrée et l'entrisme des amis de Poutine au Parlement européen", a lancé la tête de liste.

"Ils ont toujours dit non à l'Europe. La seule différence maintenant, c'est qu'ils le cachent un peu et que le non s'est transformé en niet", a lancé le Premier ministre, après avoir accusé le RN de proximité avec Vladimir Poutine.

- "Obsession maladive" -

Jordan Bardella a aussitôt dénoncé sur le réseau X une "obsession maladive (de la majorité) pour le RN". "Rien sur l’Europe, rien sur la France, rien pour les Français", a ajouté l'eurodéputé qui avait lancé sa campagne dimanche à Marseille, en axant son discours sur l'immigration et en s'en prenant à Emmanuel Macron, accusé d'être le "grand effaceur" de la France en Europe.