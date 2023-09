Évasion spectaculaire d'un criminel façon homme-araignée aux Etats-Unis: la police lance une chasse à l'homme

Près d'une semaine après l'évasion de Danelo Cavalcante, un Brésilien de 34 ans qui venait d'être condamné quelques jours plus tôt à la prison à vie pour le meurtre à coups de couteaux de son ancienne petite amie, des "centaines d'agents des forces de l'ordre travaillent 24 heures sur 24 à l'aide d'hélicoptères, de drones et d'unités cynophiles pour localiser le fugitif", a annoncé le parquet du comté de Chester.

Les autorités considèrent le fugitif, qui s'est échappé par les toits de la prison du comté de Chester, dangereux. Son évasion, dont une vidéo captée par une caméra a été diffusée mercredi par les autorités, est aussi spectaculaire qu'embarrassante pour les responsables de la prison.

Sur l'extrait, on voit le prisonnier, tee-shirt blanc, pantalon bleu et baskets blanches, se cacher dans un renfoncement de la cour de promenade, puis grimper agilement, façon homme-araignée, le corps à l'horizontale entre deux murs, et disparaître. "Vous êtes face à quelqu'un qui est désespéré et qui ne veut pas être attrapé", a mis en garde George Bivens.

Il a souligné le risque qu'il cambriole des habitations pour trouver de quoi tenir durant sa cavale et a demandé aux habitants de fermer leurs portes et leurs véhicules.