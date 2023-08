Forêts tropicales: un sommet RDC-Indonésie-Brésil le 25 août à Kinshasa

Un sommet réunissant les chefs d'Etat congolais, indonésien et brésilien avec leurs experts, autour des forêts tropicales du monde, se tiendra le 25 août à Kinshasa, a rapporté jeudi la presse congolaise, alors que vient de se terminer au Brésil un sommet des pays amazoniens sur le même thème.

Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au sommet de Belém, à l'invitation de son homologue brésilien Inacio Lula da Silva. Cette réunion a débouché sur la création d'une entité intitulée "Alliance amazonienne de combat contre la déforestation" par le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Equateur, le Guyana, le Pérou, le Suriname et le Venezuela.

"Il ressort de ces discussions (menées dans la ville amazonienne de Belém) que Kinshasa, capitale de la RDC (République démocratique du Congo), va abriter à la fin du mois d'août, le premier sommet trilatéral sur les forêts tropicales du monde. Ces assises réuniront la RDC, le Brésil et l'Indonésie", a indiqué la présidence congolaise, cité par l'agence congolaise de presse (ACP, officielle).

Le sommet trilatéral prévu à Kinshasa vise à "créer une dynamique pour mieux défendre les intérêts de l'humanité et des peuples, à réduire la pauvreté et à créer les conditions d'une croissance socio-économique", a précisé la présidence congolaise.

La RDC, le Brésil et l'Indonésie ont décidé, en marge de la COP-27 tenue en novembre dernier à Charm el-Cheikh (Egypte), de créer l'"alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales et l'action climatique" afin de parler d'une même voix sur la sauvegarde de leurs pays et de favoriser le développement de leurs populations qui vivent de ces forêts.

Les trois principaux bassins forestiers du monde (Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong), représentent à eux seuls 80% des forêts tropicales mondiales ainsi que les deux tiers de la biodiversité terrestre.