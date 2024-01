Frappes américaines sur des missiles des Houthis représentant une "menace imminente"

Il s'agit de la troisième opération menée en moins d'une semaine par les Etats-Unis contre les Houthis, qui prennent pour cible des navires au large du pays le plus pauvre de la péninsule arabique, en solidarité, selon eux, avec les Palestiniens de Gaza, territoire pilonné et assiégé par Israël, soutenu lui par Washington.

La semaine dernière, des frappes américano-britanniques ont ciblé près de 30 sites au Yémen avec plus de 150 munitions. Les forces américaines ont également attaqué des radars et des infrastructures de drones et de missiles, dans une opération présentée comme le prolongement des frappes précédentes.

Le mois dernier, les Etats-Unis ont mis en place une force navale multinationale pour protéger les navires de la mer Rouge, une voie de transit essentiel qui représente jusqu'à 12% du commerce mondial.

Les Etats-Unis disent vouloir éviter un embrasement régional lié au conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, où plus de 24.000 personnes ont été tuées par les bombardements et opérations militaires israéliennes, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, soit 1% de la population, selon les autorités du territoire palestinien.