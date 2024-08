Frappes meurtrières à Gaza et au Liban, les efforts diplomatiques se poursuivent pour une trêve

Des frappes imputées à Israël ont fait au moins 25 morts samedi dans la bande de Gaza et au Liban, au moment où les Etats-Unis, déterminés à empêcher une escalade armée dans la région, poursuivent leurs efforts pour arracher un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Sur le terrain, l'armée israélienne poursuit sans relâche son offensive dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien.

La Défense civile du territoire palestinien, assiégé et dévasté par plus de dix mois de guerre, a annoncé que 15 membres de famille Ajlah, dont trois femmes et neuf enfants, avaient été tués dans une frappe israélienne nocturne à al-Zawayda, dans le centre de la bande de Gaza.

Selon le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, les enfants tués avaient entre deux et 17 ans.

"Vers 01H00 du matin, trois missiles ont touché directement la maison", raconte à l'AFP Ahmed Abou al-Ghoul, au milieu de Palestiniens qui fouillent les décombres et évacuent les corps.