Viol et meurtre d'une jeune praticienne en Inde: les médecins du pays se mettent en grève

Les médecins indiens ont lancé samedi une grève nationale après le viol et le meurtre d'une jeune praticienne, un crime qui a suscité l'indignation à travers ce pays qui connaît un problème chronique de violences faites aux femmes.

La découverte du corps ensanglanté de cette médecin de 31 ans, le 9 août, dans un hôpital public de Calcutta, dans l'est du pays, a entraîné de violentes manifestations dans plusieurs villes. Dans un premier temps, médecins et professionnels de santé ont appelé à manifester pour obtenir la mise en place de mesures. Des dizaines de milliers d'Indiens ont rapidement rejoint le mouvement .

Une autopsie a confirmé le viol et l'homicide. Dans une requête déposée auprès du tribunal, les parents de la victime ont dit soupçonner un viol collectif. Les médecins des hôpitaux publics de différents Etats ont interrompu le 12 août les soins non urgents pour une durée "indéterminée", réclamant justice et davantage de sécurité sur leur lieu de travail.

Samedi matin, l'Association médicale indienne (IMA) a intensifié le mouvement en décrétant une grève de 24 heures, excepté pour les urgences. "Nous demandons la compréhension et le soutien de la nation dans cette lutte pour la justice en faveur de ses médecins et de ses filles", a déclaré le chef de l'IMA, R.V. Asokan, dans un communiqué.

"Les 36 heures de garde de la victime et l'absence de lieux sûrs pour se reposer justifient une révision complète des conditions de travail et de vie des médecins internes", a déclaré l'IMA, en qualifiant ce meurtre de "barbare".