Frayeur dans un avion aux Etats-Unis: un passager tente d'ouvrir la porte en plein vol

Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux et dans les médias depuis mardi montre d'autres passagers empêchant l'homme d'ouvrir la poignée d'une des portes de sortie.

L'avion, qui a décollé de la ville d'Albuquerque, dans le sud-ouest du pays, avait presque atteint les 8.000 mètres d'altitude avant de rebrousser chemin, selon les données de suivi des vols.

"Le vol 1219 d'American Airlines est revenu sans encombre à l'aéroport international Sunport d'Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique, vers 14h40 heure locale, mardi 20 février, après que l'équipage a signalé une perturbation venant d'un passager", a déclaré sur son site l'Agence américaine de régulation de l'aviation civile (FAA). "La FAA mène une enquête", a-t-elle ajouté, sans donner plus d'informations sur l'incident.

C'était un mec costaud

Interrogé par la chaîne ABC, Blaze Ward, un des passagers, a affirmé que l'homme "avait déjà abaissé le mécanisme de sécurité et avait les deux mains sur le levier". "C'était un mec costaud et il l'avait déjà bien tiré et je ne sais pas si vous pouvez l'entendre mais il y avait une différence de pression, comme un sifflement", a-t-il rapporté.