Gaza: Blinken conclut une tournée au Moyen-Orient, parle de "dernière chance" pour une trêve

Il s'agissait de la neuvième tournée dans la région de M. Blinken depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, déclenchée après une attaque sans précédent du mouvement islamiste le 7 octobre sur le sol israélien.

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a achevé mercredi une tournée au Moyen-Orient sans être visiblement parvenu à avancer sur une trêve à Gaza, et avertissant Israël et le Hamas que la proposition américaine sur la table pourrait être la "dernière chance".

Un enfant a notamment été tué et sept personnes ont été blessées par des tirs d'obus israéliens dans le camp de Jabalia, selon des secouristes.

Des témoins ont fait état de bombardements à Khan Younès (sud), Jabalia (nord) et Deir el-Balah (centre).

Les Etats-Unis estiment qu'un cessez-le-feu à Gaza pourrait aussi aider à éviter un embrasement de la région avec une éventuelle attaque contre Israël de l'Iran et de ses alliés parmi lesquels le Hezbollah libanais, en représailles notamment à l'assassinat du chef du Hamas le 31 juillet à Téhéran.

L'armée israélienne a indiqué de son côté mercredi avoir frappé, au cours de la journée écoulée, "environ 30 cibles terroristes dans la bande de Gaza". "Les troupes ont éliminé des dizaines de terroristes armés et démantelé une grande partie de l'infrastructure terroriste à Rafah" (sud), selon un communiqué.

Des échanges de tirs meurtriers se poursuivent également à la frontière entre le Liban et Israël.

Un chef du parti Fatah, du président palestinien Mahmoud Abbas, et une source de sécurité libanaise ont fait état de la mort mercredi d'un responsable de cette formation dans une frappe israélienne à Saïda, dans le sud du Liban.

Plus tôt mercredi, le ministère libanais de la Santé a annoncé que des frappes israéliennes nocturnes avaient fait au moins un mort et 19 blessés dans l'est du pays, quelques heures après la mort de quatre personnes dans d'autres attaques dans le sud.