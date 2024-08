De "Yes, we can" à "Yes, she can": l'histoire derrière le slogan de Barack Obama adapté pour Kamala Harris

La convention du Parti démocrate s'est poursuivie cette nuit avec les discours de Barack et Michelle Obama. L'ancien président a adapté son illustre slogan "Yes, we can" en "Yes, she can" pour soutenir Kamala Harris. Mais alors quelle est l'histoire de cette formule?

"Yes, we can", trois mots mythiques qui sont rentrés dans l'histoire en 2008, lors du discours d'investiture de Barack Obama. mais qui remontent bien avant 2008 en fait. Il faut aller encore plus loin, quatre ans plus tôt, en 2004. À l'époque, Barack Obama brigue le poste de sénateur de l'Illinois, il est peu connu et il s'apprête à enregistrer un clip publicitaire. C'est son conseiller de campagne qui a prévu d'intégrer la fameuse phrase "Yes, we can".

Michelle Obama arrive à ce moment-là, dans la pièce d'enregistrement. Barack Obama vient de lire le script et lui lance "C'est pas un peu niais ? Qu'est-ce que t'en penses ?", "Pas niais", lui répond alors Michelle. "Yes, we can" est bien intégré et sera la signature de Barack Obama.