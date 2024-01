Gaza: Khan Younès, un centre-ville détruit, de la boue et des tunnels

Les chars israéliens passent et repassent, creusant inlassablement une terre meuble et instable. Dans ce quartier de Khan Younès, dans le sud de Gaza, il n'y a que désolation, boue et immeubles éventrés, criblés d'impacts, vidés de toute population.

Au milieu d'un cratère, l'entrée d'un tunnel. L'armée a emmené samedi un groupe de journalistes au coeur de la ville où les combats se sont concentrés depuis quelques semaines, pour leur montrer ce qu'elle affirme être un ancien centre de commandement souterrain du Hamas.