Gaza: l'Autriche suspend à son tour le financement de l'Unrwa

"Les accusations faisant état de l'implication présumée de collaborateurs de l'Unrwa sont profondément choquantes et extrêmement inquiétantes", a réagi le ministère autrichien des Affaires étrangères dans un communiqué, réclamant "une enquête complète, rapide et sans faille sur ces allégations".

Une dizaine d'États donateurs, dont les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, ont annoncé des mesures similaires ces derniers jours.

Dans l'attente de "clarifications", l'Autriche, "en accord avec ses partenaires internationaux", a décidé de "suspendre provisoirement tout nouveau versement à l'Unrwa", tout en poursuivant son aide humanitaire pour la population civile à Gaza et dans la région.

L'Unrwa de son côté a réagi aux accusations israéliennes en renvoyant les personnes mises en cause et en promettant une enquête approfondie et, si cette participation était prouvée, des poursuites judiciaires, mais Israël a malgré tout annoncé sa décision d'interdire à l'agence de continuer à travailler à Gaza après la guerre.