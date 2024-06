Grand oral très attendu du patron de Boeing devant une commission du Sénat américain

Le patron de Boeing, Dave Calhoun, est convoqué mardi devant une commission d'enquête du Sénat américain consacrée à la qualité de la production, une audition très attendue par les familles de victimes des crashes de 2018 et 2019 qui réclament un procès pénal.

Selon le rapport préliminaire de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB), plusieurs boulons d'attache n'avaient pas été remis en place après une intervention sur la chaîne d'assemblage.

M. Calhoun a prévu de présenter ses "excuses personnelles" aux familles des victimes des crashes de 2018 et 2019, d'exprimer au nom du groupe des regrets auprès du personnel et des passagers d'Alaska Airlines, et d'assumer de nouveau la responsabilité de la situation, selon sa déclaration transmise lundi à l'AFP.

"Notre culture est loin d'être parfaite, mais nous prenons des mesures et nous progressons", a-t-il prévu de dire aux sénateurs, avec Howard McKenzie, ingénieur en chef de Boeing.