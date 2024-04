Guatemala: perquisition d'une ONG soupçonnée de "maltraitance" d'enfants

La perquisition, menée jeudi, s'inscrit dans une "enquête transnationale de grande importance, car elle couvre des actions qui pourraient être liées à des maltraitances et atteintes contre des enfants guatémaltèques", a déclaré le procureur Rafael Curruchiche dans une vidéo postée sur le compte X du parquet.

Le parquet du Guatemala a mené une perquisition dans les bureaux de l'ONG Save the children, dans le cadre d'une enquête sur des "maltraitances" présumées sur mineurs impliquant également les autorités américaines du Texas.

"Aucune accusation spécifique" ne nous a été donnée, a indiqué l'ONG dans un communiqué, affirmant avoir été choquée et déconcertée par la perquisition sans précédent de nos bureaux".

Une porte-parole de Save the children, une ONG qui défend les droits de l'enfant à travers la planète, a confirmé à l'AFP que "des fonctionnaires du ministère public sont entrés" dans ses bureaux situés au sud de la capitale.

L'opération survient 12 jours après la fuite dans les médias locaux de demandes de procureurs guatémaltèques au bureau du procureur général du Texas pour enquêter sur un trafic présumé d'enfants guatémaltèques à la frontière sud des Etats-Unis, et qui impliquerait plusieurs ONG.

M. Curruchiche a assuré que l'opération avait été menée à la suite d'une plainte - dont il n'a pas révélé l'origine - et a précisé que le bureau du procureur du Texas avait été sollicité pour "assurer le suivi de la plainte et conjuguer les efforts pour mener à bien cette enquête".

En réponse aux parutions dans la presse, Save the Children avait nié la semaine dernière dans un communiqué qu'elle facilitait "le départ d'enfants ou d'adolescents du Guatemala".

Consciente des "allégations qui circulent concernant le bien-être des enfants et des adolescents migrants", l'ONG avait dit prendre "très au sérieux les arguments liés à la protection des enfants et à toute mauvaise conduite", et dit disposer "de mécanismes d'enquête indépendants pour mener des investigations approfondies".

Le procureur n'a pas précisé le type d'abus sur les enfants dont il accuse Save the Children et d'autres organisations.

Selon le quotidien guatémaltèque Prensa Libre, le secrétaire général du bureau du procureur, Angel Pineda, dans une lettre envoyée au procureur général du Texas le 12 avril, a donné une liste d'autres "organisations non gouvernementales qui opèrent au Guatemala et dans l'Etat du Texas, et qui pourraient participer à des opérations de trafic d'enfants".