Guerre Israël-Hamas: une vidéo de la capture de soldates israéliennes le 7 octobre diffusée en Israël

Sur cette séquence d'un peu plus de 3 minutes, extraite d'une vidéo de deux heures filmée en Go-pro par des commandos du Hamas selon les familles, on peut voir ces jeunes femmes, certaines le visage en sang, assises à terre en pyjama, les mains attachées dans le dos par leurs ravisseurs.

Début mai, des négociations indirectes entre le Hamas et Israël, via les médiateurs du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, n'ont pas réussi à aboutir à un accord pour une trêve de plusieurs semaines à Gaza associée à la libération d'otages.

"Traumatisant"

"Les images révèlent le traitement violent, humiliant et traumatisant que les filles ont subi le jour de leur enlèvement", affirme le Forum des familles d'otages, dans un communiqué.

La vidéo "qui dure 3 minutes et 10 secondes, a été montée et censurée pour exclure les scènes les plus dérangeantes, comme les nombreux jeunes hommes et jeunes femmes assassinés à la base de Nahal Oz (...) ainsi que de nombreuses scènes d'une extrême brutalité", précise le communiqué.

Plus de 50 soldats ont été tués le 7 octobre dans la base de Nahal Oz, qui a été prise d'assaut par des commandos du mouvement islamiste palestinien.

Dans cette base, 15 femmes non armées chargées de surveiller la frontière derrière des écrans, ont été tuées ce jour-là, selon l'armée israélienne. Sept ont été prises en otages.

Une de ces soldates a été libérée dans une opération militaire israélienne et le corps d'une autre a été retrouvé dans Gaza et ramené en Israël.

À lire aussi Les familles des otages israéliens du Hamas à Gaza réclament un cessez-le-feu

"Sélection d'images"

Sur les 252 personnes emmenées comme otages durant l'attaque du 7 octobre, 124 sont toujours retenues à Gaza, dont 37 mortes selon l'armée.

Des images des soldats otages avaient circulé depuis le 7 octobre mais les extraits vidéo diffusés mercredi sont inédits, les familles ayant accepté de les diffuser afin d'accélérer un processus de négociations qui amènerait à leur libération.

Dans un communiqué, le Hamas a dénoncé un montage vidéo qui a été "manipulé", avec une "sélection d'images" visant à soutenir les "allégations mensongères de l'occupation" pour ainsi "ternir l'image de la résistance".

"Il y avait des traces de sang ou des blessures mineures chez certaines des femmes soldats, ce qui était normal dans de telles opérations (...) mais il n'y eu aucune agression physique contre aucune d'entre elles", a ajouté le mouvement islamiste en disant "bien traiter" les otages.