Guinée: verdict attendu dans le procès historique du massacre au stade de Conakry

Ce jour-là, au moins 156 personnes ont été tuées, par balle, au couteau, à la machette ou à la baïonnette, et des centaines blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs, selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU. Au moins 109 femmes ont été violées.

La justice guinéenne rend mercredi son verdict dans le procès historique du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry en Guinée, "un moment de vérité" pour les victimes et leurs familles qui attendent cette décision depuis près de 15 ans.

Les exactions ont continué plusieurs jours contre des femmes séquestrées et des détenus torturés dans ce qui est considéré comme l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire contemporaine de la Guinée.

Et les chiffres réels sont probablement plus élevés.

"Ce procès est d'une importance capitale pour moi. Je souhaite que ces militaires paient le prix fort avec des condamnations à la hauteur de leur forfaiture", déclare à l'AFP Kadiatou Sow, qui affirme avoir été violée dans le stade et les jours qui ont suivi, et dit avoir perdu son époux dont le corps n'a jamais été retrouvé.

"Nous avons les yeux braqués sur le président de la Cour. On attend vraiment la vérité et toute la lumière lors de ce verdict", souligne Asmaou Diallo, présidente de l'association des victimes, parents et amis du 28-Septembre-2009.