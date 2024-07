Le numéro un du Hamas Ismaïl Haniyeh tué à Téhéran: de nombreuses réactions et condamnations à travers le monde

"Tout d'abord, nous n'étions pas au courant et nous ne sommes pas impliqués", a-t-il affirmé dans une interview télévisée dont des extraits ont été rendus publics par son entourage.

12h00

"La logique des représailles n'est pas la bonne voie" prévient Berlin

"La logique des représailles" au Moyen-Orient "n'est pas la bonne voie", a estimé le mercredi gouvernement allemand, traditionnel soutien d'Israël, après l'assassinat du chef du Hamas à Téhéran et une action militaire visant un commandant du Hezbollah au Liban.

"Il est essentiel d'éviter une escalade supplémentaire et une contagion régionale" du conflit (...), il s'agit avant tout de garder la tête froide et de réagir avec sang-froid", a indiqué à la presse le porte-parole du ministère allemand des Affaires Etrangères Sebastian Fischer.