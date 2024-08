Harris assure que ses "valeurs n'ont pas changé" dans sa première grande interview

SAUL LOEB

Dans le premier extrait diffusé jeudi d'une interview très attendue sur CNN, la vice-présidente Kamala Harris a affirmé que "ses valeurs n'avaient pas changé" sur des sujets comme le changement climatique et l'immigration, là où Donald Trump l'accuse d'être "une girouette".

Il s'agit de son premier grand entretien avec la presse depuis le début de sa campagne.

"L'aspect le plus important et le plus significatif en ce qui concerne mes projets et mes décisions politiques, c'est que mes valeurs n'ont pas changé" a-t-elle dit à la journaliste Dana Bash, depuis Savannah (Géorgie, sud) où elle est en campagne.