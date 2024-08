En Pennsylvanie, le vote par correspondance divise les républicains

Depuis plus d'un an, cet enseignant à la retraite tente de persuader les électeurs de cet Etat du nord-est, crucial pour la présidentielle, d'adopter et de faire la promotion du vote par correspondance.

Ce moyen d'exprimer sa voix est largement répandu aux Etats-Unis mais est généralement favorisé par les électeurs démocrates plutôt que républicains.

Au début, les gens ignoraient voire riaient au nez de Tom Eddy.

Beaucoup ont en effet à l'esprit les allégations de Donald Trump, qui dénonce -- à l'envi et sans fondement -- l'existence d'une fraude généralisée autour des bulletins de vote par correspondance.