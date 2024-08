"L'Amérique va dans la mauvaise direction": paroles d'électeurs en Pennsylvanie

L'Etat avait été gagné en 2016 par Donald Trump, premier républicain à s'y imposer depuis George Bush en 1988. Joe Biden l'avait remis dans le giron démocrate en 2020.

- "Division" -

Steve Freysz, 57 ans, propriétaire de Bed and Breakfast dans la ville d'Erié.

Il a voté pour Donald Trump en 2016 et à nouveau en 2020, malgré quelques doutes. Cette année il hésite encore mais envisage de voter pour Kamala Harris ou nul.

"En tant que chef d'entreprise, l'économie est un facteur important qui m'affecte. Ma principale préoccupation avec Joe Biden était de savoir s'il était capable ou non de diriger le pays pour quatre ans de plus. Je suis plus optimiste sur les capacités de Kamala (Harris) à le faire, mais je n'en sais pas encore assez sur elle. Je cherche simplement à savoir qui a les meilleures idées pour faire progresser l'économie et l'améliorer".