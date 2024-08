Le Nicaragua ferme 169 nouvelles ONG dont Save the Children

Le régime du président nicaraguayen Daniel Ortaga a porté un nouveau coup à la société civile jeudi en fermant 169 nouvelles ONG, dont l'organisation de protection de l'enfance Save the Children, selon une résolution publiée au journal officiel La Gaceta.

Le ministère de l'Intérieur a ordonné "l'annulation de la personnalité juridique et l'enregistrement de 169 organisations à but non lucratif pour non-respect de la loi", indique la résolution.

Parmi les organisations fermées figurent également quelque 90 Eglises et associations protestantes évangéliques, une quarantaine d'associations d'éleveurs, un groupe d'universitaires à la retraite et la Fondation contre le cancer et le sida.