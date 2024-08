Harris passe son premier grand oral médiatique

La candidate démocrate, qui affrontera le républicain Donald Trump le 5 novembre, a eu quelques échanges à la volée avec les journalistes depuis qu'elle a pris le relais du président Joe Biden, sorti de la course avec fracas le 21 juillet.

Sous pression depuis son entrée en campagne pour accorder une interview en bonne et due forme, la vice-présidente américaine Kamala Harris répondra jeudi aux questions de CNN, un grand oral très attendu à dix semaines de la présidentielle.

Mais elle ne s'était pas prêtée à un entretien plus poussé et plus formel.

L'interview aura lieu en Géorgie (sud), où elle est en campagne, et sera menée par la journaliste de CNN Dana Bash.

Cette dernière avait co-animé en juin le débat entre Donald Trump et Joe Biden, marqué par une prestation catastrophique du démocrate de 81 ans.

L'entretien avec Kamala Harris doit être diffusé à 21h00 locale (01h00 GMT).

- Attentes -

La démocrate de 59 ans sera accompagnée de son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz.

Jason Miller, l'un des proches conseillers de son rival républicain, a ironisé en déclarant que Kamala Harris utilisait Tim Walz comme un "bouclier humain".

SAUL LOEB

"Avoir une interview du duo de candidats en été est une tradition dans les campagnes électorales depuis vingt ans", a souligné sur X l'un des porte-parole de la candidate démocrate, Ian Sams, en évoquant les interviews communes données par Barack Obama et Joe Biden, ou par Joe Biden et Kamala Harris elle-même.