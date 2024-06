Hong Kong annule les passeports de six militants pro-démocratie "en fuite"

"Ils continuent à se livrer ouvertement à des activités qui menacent la sécurité nationale (...) Nous avons donc pris des mesures pour leur porter un coup sévère", a déclaré mardi un porte-parole du gouvernement dans un communiqué, citant notamment "l'annulation" de leurs passeports émis par Hong Kong.

Parmi les six militants concernés figurent: Nathan Law, une des figures de proue du mouvement prodémocratie et ancien élu au sein du Conseil législatif du centre financier, le syndicaliste chevronné Mung Siu-tat et les activistes Simon Cheng, Finn Lau, Fok Ka-chi et Choi Ming-da.

Pour justifier cette mesures, les autorités de Hong Kong ont invoqué la deuxième loi sur la sécurité nationale entrée en vigueur en mars, qui découle de l'article 23 de la "Basic Law", la mini Constitution de Hong Kong, obligeant depuis 1997 les autorités locales à adopter une loi protégeant sa sécurité nationale.