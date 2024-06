Une grosse frayeur: un avion forcé de retourner à l'aéroport à cause d'un problème de hublot

Drôle de vol pour les passagers de Narita (Japon) en direction d'Amsterdam. Peu de temps après le décollage, un problème a été constaté dans le cockpit : un hublot s'est fissuré, forçant l'appareil à retourner à son point de départ. Heureusement, les passagers n'ont pas été blessés et ont rapidement été pris en charge par la compagnie.

"Les passagers se sont vu proposer un hébergement à l'hôtel après leur retour et seront replacés sur un autre vol. Nous tenons à souligner que la sécurité de nos passagers et des membres de l'équipage est primordiale et qu'ils n'ont pas été en danger", a expliqué le porte-parole de la compagnie KLM.