Hypertension et problèmes cardiaques: Harvey Weinstein hospitalisé pour "de nombreux problèmes de santé"

En 2020, Harvey Weinstein a été condamné à 23 ans de prison à New York, mais une cour d'appel a estimé jeudi que le magnat du cinéma n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. L'ex-producteur ayant écopé de 16 ans de prison lors d'un second procès, à Los Angeles, l'année dernière, il est cependant resté derrière les barreaux. Cette affaire portait elle aussi un viol des abus sexuels.

Quelques jours après qu'un tribunal new-yorkais a annulé la condamnation de Harvey Weinstein, 72 ans, pour viol et agression sexuelle, l'ancien producteur de films a été hospitalisé. Il souffre d'hypertension artérielle, de problèmes cardiaques et d'une "multitude" d'autres problèmes de santé, a indiqué son porte-parole dans un communiqué.

Dans la foulée du verdict en appel, Harvey Weinstein a été transféré à la célèbre prison de Rikers Island, après avoir été incarcéré dans un établissement pénitentiaire de la banlieue de New York. Ce transfert serait à l'origine des problèmes qui doivent désormais être suivis par des médecins à l'hôpital.

Une audience est prévue mercredi devant un tribunal de New York pour décider si un nouveau procès doit avoir lieu. Le producteur de cinéma rencontre des problèmes de santé depuis un certain temps. Ainsi, depuis son inculpation, il souffre de problèmes cardiaques, de diabète, de troubles du sommeil et de problèmes oculaires.