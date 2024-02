Plus tard, dans l'après-midi, elle a publié un bref communiqué d'explications sur le bug informatique responsable du problème, survenu à la suite d'une mise à jour.

"L'argent pour le bit et la liste est l'un des étrangers et l'internet où la monnaie et la personne du coût est l'un des amis et la monnaie. La prochaine fois que vous regarderez le système, l'échange et le fait, n'oubliez pas de donner", avait par exemple répondu ChatGPT à une question de "scott.eskridge", un utilisateur.

Sur le forum des développeurs qui se servent des outils d'OpenAI, il s'est plaint mardi que toutes ses conversations avec le modèle de langage "se transformaient rapidement en grand n'importe quoi depuis trois heures".