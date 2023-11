"Ils ne sont pas prêts à initier la désescalade": la guerre entre Israël et le Hamas dure depuis un mois, ce qu'il faut retenir

Les affrontements entre Israël et le Hamas ont commencé le 7 octobre, il y a un mois jour pour jour. D'un côté, une attaque surprise du Hamas, de l'autre, une riposte d'envergure d'Israël. Et des deux côtés, des victimes, souvent des civiles, qui payent le prix fort. Retour sur un mois de guerre.

Nous sommes le 7 octobre, un jour férié en pleine fête juive quand un déluge de roquettes s'abat sur Israël. Les préludes d'une attaque sans précédent. Des centaines de combattants du Hamas s’infiltrent sur le territoire israélien par les airs ou par voie terrestre.

Ils sèment la terreur derrière le mur de séparation dans des zones urbaines tout autour de la Bande de Gaza. Plus de 1.400 personnes sont tuées. Ce sont en majorité des civils fauchés par des balles ou morts par mutilations. L’attaque vise notamment 270 festivaliers d’une rave party. Ce survivant évoque l’horreur: "On ne fera jamais plus la fête, jamais…"