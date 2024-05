Donald Trump reconnu coupable: ce qui attend l'ex-président après sa condamnation pénale historique

Dans tous les cas, Donald Trump dispose d'un mois pour notifier son intention de faire appel, annoncée dès jeudi soir par ses avocats, et ensuite de plusieurs mois pour le faire officiellement. Cet appel aura très probablement un effet suspensif sur sa peine, en particulier en cas de prison.

Et un éventuel procès un appel a peu de chances de pouvoir se tenir avant le scrutin présidentiel.

Cette condamnation pénale, pas plus qu'une éventuelle peine de prison, n'invalide de toute façon pas sa candidature. S'il l'emporte, il pourra entrer en fonctions en janvier 2025. Il ne pourra en revanche ni se gracier ni ordonner l'abandon de ces poursuites puisqu'il s'agit d'une procédure de l'Etat de New York et non pas fédérale.

A l'issue du procès, Donald Trump a répété que le "vrai verdict" serait non pas celui des douze jurés new-yorkais mais des dizaines de millions d'électeurs américains le 5 novembre.