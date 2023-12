Inde: la Cour suprême confirme le retrait de l'autonomie du Cachemire

La décision de 2019, qui permettait à New Delhi d'administrer directement cette région Jammu-et-Cachemire à majorité musulmane, a représenté "un aboutissement du processus d'intégration et, en tant que tel, un exercice valide du pouvoir", a déclaré la plus haute juridiction du pays.

La plus haute juridiction du pays a déclaré que le Jammu-et-Cachemire devait être mis sur un pied d'égalité avec les autres Etats indiens "au plus tôt et dès que possible", avec des élections à organiser d'ici le 30 septembre 2024.