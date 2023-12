Inquiétant record: 29,9 degrés... Il n'avait jamais fait aussi chaud en Espagne en décembre

Elle survient alors que le sud de la péninsule ibérique est soumis depuis plusieurs jours à des courants d'air chaud, qui ont entraîné des records locaux de température, notamment à Murcie (27,6°C) et Alicante (27,3°), sur la côte méditerranéenne.

De tels niveaux de températures seraient "beaucoup moins probables" sans "le changement climatique observé à l'échelle mondiale et en Espagne", insiste l'Aemet.

Habituée aux fortes températures, l'Espagne est confrontée depuis plusieurs années à des épisodes de chaleur de plus en plus nombreux et rapprochés, parfois en dehors des mois d'été, qui inquiètent les scientifiques.