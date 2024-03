Intempéries: six disparus dans le Gard

Six personnes, dont deux enfants, sont portées disparues dans le Gard, emportées par les crues en tentant de traverser des ponts en voiture dans la nuit de samedi à dimanche, selon un nouveau bilan dimanche matin de la préfecture.

Un père et ses deux enfants de 4 et 13 ans ont été emportés à Dions, au nord de Nîmes, vers 23H30 samedi, et deux autres personnes à Goudargues, dans le nord du département, dimanche vers 05H00, a indiqué lors d'un point presse Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture.