Invasion de l'Ukraine: Poutine veut que les banques russes s'installent dans les territoires ukrainiens occupés

Le président russe Vladimir Poutine a appelé les banques de son pays à commencer leurs activités dans les territoires annexés de l'Ukraine.

"Ce qu'ils craignaient dans le passé, les sanctions, est arrivé depuis longtemps. Pourquoi avoir peur ?", a interrogé M. Poutine mercredi à Moscou, lors d'une réunion sur le développement social et économique de la région. "Il faut se rendre plus activement dans ces régions et y travailler", a-t-il demandé, selon des propos rapportés par l'agence de presse russe TASS.