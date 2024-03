Irak : dix djihadistes tués lors d'une opération dans le désert

Partager:

Les forces irakiennes ont tué "dix terroristes au cours des dernières 24 heures" lors d'une opération contre des combattants du groupe État islamique (EI) dans des zones désertiques d'Irak, a annoncé dimanche l'armée dans un communiqué.

Quatre personnes ont été tuées dimanche et six samedi dans la région de Wadi al-Tharthar, qui s'étend entre les provinces de Salaheddine (au nord de Bagdad) et d'Al-Anbar (à l'ouest de la capitale irakienne), d'après un média d'État. L'opération était "une mesure préventive" pour contrecarrer les attaques que le groupe aurait prévu de mener pendant le mois sacré du ramadan, qui commence la semaine prochaine, a précisé une source de sécurité irakienne à l'AFP.

L'opération conjointe anti-EI, lancée samedi dans plusieurs provinces du nord et du centre de l'Irak, mobilise l'armée régulière et des combattants du Hachd al-Chaabi, coalition d'anciens paramilitaires formée de groupes armés pro-Iran, et officiellement intégrée à l'appareil sécuritaire étatique. Après une montée en puissance fulgurante et la conquête de vastes territoires en Irak et en Syrie voisine, l'EI a vu son "califat", autoproclamé en 2014, s'écrouler sous le coup d'offensives successives dans ces deux pays. Soutenu par une coalition internationale antidjihadistes dirigée par les États-Unis, Bagdad a proclamé sa "victoire" contre l'EI fin 2017, mais le groupe continue d'attaquer sporadiquement l'armée et de la police, particulièrement dans les zones rurales et reculées.