A Jackson Hole, l'oracle de Jerome Powell attendu avec impatience

Jusqu'ici, il n'a cessé de répéter que les décisions de la Fed ne seraient basées que sur les données disponibles et que son comité monétaire (FOMC) attendait de disposer de suffisamment de signes prouvant que l'inflation prenait bel et bien la direction d'un retour à 2%, après avoir stagné autour de 3% durant la première moitié de l'année.

- Hausse du chômage -

"Il y a de bonnes chances que les récentes données ont renforcé les +colombes+ (plus préoccupées par l'évolution du marché du travail et partisanes d'un cap monétaire souple, NDLR) et calmé les +faucons+ (davantage concentrés sur la question de l'inflation et adeptes de l'orthodoxie monétaire, NDLR) au sein de l'institution", a estimé dans une note le chef économiste de Pantheon Macroeconomics, Ian Shepherdson.

En particulier, la révision mercredi des créations d'emplois sur l'année fiscale écoulée --la plus importante révision réalisée depuis 2009-- a souligné que le marché de l'emploi était bien en phase de ralentissement avancée.

Les données publiées jusqu'ici avaient surestimé de plus de 800.000 le nombre d'emplois créés aux Etats-Unis entre début avril 2023 et fin mars 2024.