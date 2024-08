Des négociateurs israéliens au Caire pour des pourparlers sur une trêve à Gaza

Partager:

Eyad BABA Des négociateurs israéliens participent vendredi à des discussions au Caire en vue d'une trêve dans la bande de Gaza associée à une libération d'otages, à l'heure où la guerre entre Israël et le Hamas ne connaît pas de répit dans le territoire palestinien. Ces négociations ont lieu une semaine après des pourparlers à Doha entre les médiateurs américain, qatari et égyptien et les chefs du Mossad (renseignements extérieurs israéliens), David Barnea, et du Shin Bet (sécurité intérieure), Ronen Bar.

MM. Barnea et Bar sont au Caire où ils "négocient pour faire progresser un accord pour (libérer) les otages", a dit jeudi soir à l'AFP Omer Dostri, le porte-parole du Premier ministre, Benjamin Netanyahu. Selon des médias israéliens, les Américains se trouvent aussi au Caire. Les otages ont été enlevés et emmenés à Gaza lors d'une attaque sans précédent du mouvement islamiste Hamas le 7 octobre sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre dans le territoire palestinien dévasté et assiégé. Les nouvelles négociations interviennent après une tournée au Moyen-Orient du secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, qui n'a pas permis de percée, et un appel téléphonique mercredi entre M. Netanyahu et le président américain, Joe Biden, qui a "souligné l'urgence de finaliser un accord sur un cessez-le-feu et une libération des otages".

- "Empêcher un réarmement" - - Lors des négociations à Doha, Washington a soumis une proposition d'accord pour une trêve, dont le contenu n'a pas été rendu public. M. Blinken avait alors affirmé que M. Netanyahu l'avait acceptée et appelé le Hamas à faire de même. Mais les autorités israéliennes n'ont à ce jour pas annoncé avoir approuvé la proposition américaine et le Hamas l'a rejetée en accusant les Etats-Unis d'y avoir intégré des "conditions israéliennes" notamment sur le "couloir de Philadelphie". M. Netanyahu se dit déterminé à maintenir les troupes israéliennes dans cette bande de terre le long de la frontière entre Gaza et l'Egypte, dont elles ont pris le contrôle en mai.