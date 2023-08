JO-2024: la natation dans la Seine d'une épreuve test de triathlon encore annulée en raison de la qualité de l'eau

Il n'y aura pas de nage dans la Seine dimanche pour l'épreuve test de triathlon en relais mixte en vue des JO de Paris-2024, ont annoncé conjointement les organisateurs, les résultats des analyses de l'eau du fleuve "n'offrant pas les garanties nécessaires à la bonne tenue de l'épreuve de nage".

"Face à la persistance de divergences dans les résultats d'analyse de la qualité de l'eau, la décision a été prise conjointement de faire basculer l'épreuve test de relais mixte vers une compétition de duathlon", indiquent dans un communiqué commun le comité d'organisation, notamment, et la Fédération internationale, World Triathlon, qui avaient déjà opté pour la même solution, à savoir seulement du cyclisme et de la course à pied, pour l'épreuve test de para-triathlon la veille.