"200 à 250 otages": Israël avait connaissance d'un plan avant l'attaque du 7 octobre

Le renseignement militaire israélien avait connaissance, peu avant le 7 octobre, d'un projet d'attaque du Hamas dont le but était de prendre plusieurs centaines d'otages en Israël, selon la radio-télévision publique israélienne Kan.

L'unité 8200, chargée des écoutes, a rédigé le 19 septembre un rapport détaillant des entraînements d'unités d'élite du Hamas en vue de raids contre des positions militaires et des kibboutz dans le sud d'Israël, soit moins de trois semaines avant que le mouvement ne lance son attaque dévastatrice du 7 octobre, a rapporté Kan.

Netanyahu refuse l'ouverture d'une commission d'enquête

Au cours de l'attaque du 7 octobre, 251 personnes ont été enlevées en Israël. Sur les 116 toujours otages à Gaza, 41 sont mortes, selon l'armée. Le mémo de l'unité 8200 mentionne que les entraînements des combattants du Hamas portaient sur l'attaque de bases militaires, entre autres. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu refuse l'ouverture d'une commission d'enquête officielle sur le 7 octobre avant la fin de la guerre à Gaza.

Le but de cette enquête est d'apprendre et de tirer les leçons qui s'imposent

Interrogé par l'AFP sur les révélations de Kan, un porte-parole militaire israélien a indiqué que l'armée "enquêtait sur les événements du 7 octobre et sur ce qui les a précédés". "Le but de cette enquête est d'apprendre et de tirer les leçons qui s'imposent", a ajouté le porte-parole, selon qui "les conclusions seront présentées (...) au public en toute transparence".