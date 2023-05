Kenya: un influent pasteur arrêté après le "massacre de Shakahola" a été remis en liberté

Les enquêteurs soupçonnent que certains adeptes de son "Église de la Vie Nouvelle" figurent parmi les victimes du "massacre de la forêt de Shakahola", une affaire qui secoue depuis plusieurs semaines ce pays religieux d'Afrique de l'Est. Plus d'une centaine de corps, dont une majorité d'enfants, ont été retrouvés dans cette forêt de la côte kényane, où se réunissaient les adeptes d'une secte évangélique appelée "Église Internationale de Bonne Nouvelle" et dirigée par le pasteur Paul Nthenge Mackenzie.

Ce dernier, qui prônait de pratiquer un jeûne extrême pour "rencontrer Jésus", va être poursuivi pour "terrorisme" avec 17 autres personnes.