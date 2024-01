Kim Jong Un a supervisé l'essai de missiles de croisière tirés d'un sous-marin

Les essais de missiles de croisière, qui volent dans l'atmosphère, ne tombent pas sous le coup des sanctions infligées par l'ONU à la Corée du Nord, contrairement aux missiles balistiques, dont la trajectoire s'effectue essentiellement dans l'espace.

Les missiles de croisière volent à une altitude plus basse que les missiles balistiques plus sophistiqués, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à intercepter.

KCNA a rapporté que les "missiles de croisière stratégiques lancés par sous-marins" étaient restés dans les airs pendant 7.421 secondes et 7.445 secondes, soit environ deux heures, mais n'a pas précisé la distance parcourue ni s'ils avaient été lancés depuis la surface ou sous l'eau.