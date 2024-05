La Belgique va soutenir la reconnaissance de la Palestine comme membre des Nations Unies: "C'est le sens de l'histoire", dit Hadja Lahbib

La Palestine jouit depuis 1974 du statut d'observatrice à l'ONU. Elle a tenté plusieurs fois d'obtenir le statut d'Etat membre à part entière, en vain. Une nouvelle demande a été présentée le mois passé au Conseil de sécurité des Nations Unies mais elle s'est heurtée au veto américain. Le sujet doit revenir dans quelques jours à l'assemblée générale de l'organisation. Une résolution palestinienne devrait y être présentée pour réitérer la demande d'adhésion.

La Belgique ne s'engage en revanche pas dans une reconnaissance bilatérale rapide comme le préconise notamment l'Espagne, même si elle soutient toujours une solution au conflit israélo-palestinien qui passe par deux Etats.

"Une solution à deux États basée sur le droit international reste la seule voie possible. Cela passe aussi par la reconnaissance d'un Etat palestinien. Pour l'heure, nous travaillons à l'établissement de critères objectifs qui doivent mener un maximum d'Etats européens à reconnaitre l'Etat palestinien", a expliqué Mme Lahbib. "Je l'ai toujours dit : la Belgique reconnaitra la Palestine. C'est le sens de l'histoire. Cette reconnaissance doit permettre de donner aux Palestiniens des droits et des libertés qu'ils n'ont pas à l'heure actuelle, dont la plus importante est celle de vivre en paix dans un territoire défini et respecté. C'est ce à quoi nous travaillons, tant au niveau européen qu'au niveau international".