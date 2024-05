Algérie: une cheffe de parti, emprisonnée pendant le Hirak, candidate à la présidentielle

Cette participation représente "une victoire du multipartisme et de la démocratie", a affirmé Mme Hanoune, précisant que sa campagne électorale ne serait pas "défensive" mais "offensive"

Le PT a donné son investiture à Mme Hanoune, déjà candidate en 2004, 2009 et 2014, à l'issue d'une réunion du conseil national du parti, selon la télévision publique.

Une élection présidentielle anticipée doit se tenir le 7 septembre en Algérie, soit trois mois avant la date initialement prévue. Le président Abdelmadjid Tebboune, élu en décembre 2019, n'a pas encore annoncé s'il briguerait un nouveau mandat.

Figure de l'opposition algérienne, Louisa Hanoune, avait été incarcérée en mai 2019, en plein Hirak, après avoir été inculpée de "complots" contre l'Etat et l'armée, dans un dossier visant Said Bouteflika, l'influent frère de l'ex-chef de l'Etat et deux ex-hauts responsables des services de renseignement.

La militante trotskiste et ses co-accusés avaient été ensuite condamnés en septembre de la même à 15 ans d'emprisonnement lors d'un procès éclair devant le tribunal militaire de Blida.