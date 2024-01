La Corée du Nord procède à un nouveau tir de missiles

Pyongyang a multiplié cette année les essais d'équipement militaires, testant notamment ce qu'il a décrit comme un "système d'armement nucléaire sous-marin" et un missile balistique hypersonique à combustible solide.

Les agences de renseignement de Washington et Séoul "sont en train de conduire une analyse détaillée" de ces tirs, a ajouté cette source.

Sur des photos publiées par l'agence de presse officielle KCNA, un missile s’élevait vers le ciel depuis une étendue d'eau, laissant derrière lui une colonne de fumée blanche, sans que l'on puisse confirmer que le tir avait bel et bien eu lieu depuis un sous-marin.

Les essais de missiles de croisière, qui volent dans l'atmosphère, ne tombent pas sous le coup des sanctions infligées par l'ONU à la Corée du Nord. Et ce contrairement aux missiles balistiques, dont la trajectoire s'effectue essentiellement dans l'espace.

Les missiles de croisière volent à une altitude plus basse que les projectiles balistiques, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à intercepter.