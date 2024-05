Stormy Daniels, l'ex-star du X au coeur du procès Trump, est revenue témoigner: son audition se poursuit avec le contre-interrogatoire

La star de films X Stormy Daniels, au centre du procès historique de Donald Trump, est revenue témoigner jeudi au tribunal à New York, la suite d'un face-à-face tendu avec l'ex-président des Etats-Unis et ses avocats, qui vont chercher à la discréditer devant le jury. Le candidat des républicains à la présidentielle de 2024 a dénoncé, à son arrivée au tribunal, un dossier "Frankenstein" que "personne ne comprend", et a annoncé un nouveau recours "majeur" contre l'interdiction selon lui "inconstitutionnelle" qui lui est faite de s'en prendre aux témoins ou aux jurés.

L'actrice et réalisatrice a elle repris sa place sur le fauteuil de témoin, après avoir déjà été entendue pendant cinq heures mardi. Elle a livré un témoignage sans filtre sur sa rencontre et la relation sexuelle qu'elle affirme avoir eue en 2006 avec l'actuel candidat des républicains à la présidentielle, en marge d'un tournoi de golf pour célébrités dans le Nevada. Son audition se poursuit jeudi avec le contre-interrogatoire de la défense.