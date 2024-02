La crise des soins de santé en Afghanistan aggravée par le retour des talibans, selon HRW

La réduction de l'aide étrangère et les restrictions imposées aux femmes afghanes depuis le retour au pouvoir des talibans ont rendu des millions d'Afghans plus vulnérables à la malnutrition et aux maladies graves, a alerté lundi l'ONG Human Rights Watch (HRW) dans un rapport.

La crise des soins de santé n'est pas neuve en Afghanistan, rappelle en préambule l'enquête de l'organisation. Avant le retour des talibans au pouvoir en 2021, le montant de l'aide étrangère dédiée à la santé était six fois plus important que le budget prévu par les précédents gouvernements afghans, entraînant déjà des manques de matériel et de personnel. L'arrivée des talibans à Kaboul a causé une forte baisse de ce soutien étranger, affaiblissant encore plus l'accès aux soins de santé, prévient HRW.

Les Nations unies estiment que 23,7 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population afghane, auront besoin d'une aide humanitaire en 2024, rappelle l'ONG. Le soutien des agences humanitaires reste donc vital, mais "ne peut remplacer tous les services essentiels qui dépendaient auparavant des donateurs".