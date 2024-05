La Croix-Rouge a 160 ans: toujours plus de bénévoles malgré un contexte délicat

Grâce aux dons des particuliers et entreprises pour les activités bénévoles, et au soutien de la puissance publique, elle a finalement enregistré un déficit de 9 millions d'euros.

Les dons "sont indispensables pour permettre à l'association de continuer ses actions", explique son président.

"Malgré les crises que nous traversons, les Français restent généreux et les entreprises également", précise-t-il, en évoquant une hausse des dons de 8% à 10% cette année.

M. Da Costa appelle par ailleurs l'Etat à mieux accompagner et soutenir le secteur privé non lucratif, alors que la Croix-Rouge représente à elle seule 635 établissements et plus de 17.000 salariés.

Plus de 20.000 étudiants sont scolarisés à travers ses instituts de formation (infirmiers, ambulanciers, etc.).