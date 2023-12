La neige provoque des problèmes de trafic aérien et routier en Chine

D'importantes chutes de neige survenues à Pékin et dans d'autres régions de Chine ont provoqué lundi des perturbations dans le trafic aérien et routier, ainsi que dans les transports publics.

Dans la province orientale de Hebei, dans celles de Heilongjiang (nord-est) et de Liaoning (nord-est) et en Mongolie intérieure, les autorités ont fermé les routes enneigées.

Dans la province du Henan (centre), une tempête de neige a brièvement paralysé l'aéroport de Zhengzhou, une ville de 10 millions d'habitants. La plupart des écoles ont annulé les cours. Aucun accident majeur ou blessé n'a toutefois été signalé

L'hiver est l'une des saisons les plus sèches à Pékin, il ne neige en principe pas souvent. Les services météorologiques prévoient néanmoins encore plus de neige dans le centre et l'est du pays cette semaine.