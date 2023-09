"La Nonne 2" ne se fait pas prier pour rester en tête du box-office nord-américain

Ce nouveau chapitre de la saga "Conjuring", des studios Warner, dépeint un conte gothique de possessions démoniaques, avec à l'affiche Taissa Farmiga, l'acteur belge Jonas Bloquet, et Storm Reid.

"Mystère à Venise", le nouveau "Hercule Poirot" du réalisateur et acteur britannique Kenneth Branagh, talonne "La Nonne 2" avec 14,5 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche pour ses premiers jours d'exploitation.

Pour l'analyste David A. Gross, c'est une "sortie mitigée" en Amérique du Nord, en précisant cependant qu'avec un budget de 60 millions de dollars, "le film ne va pas perdre d'argent" au terme de son exploitation dans les salles étrangères.

Après "Le Crime de l'Orient-Express" et "Mort sur le Nil", Kenneth Branagh reprend la moustache du célèbre détective belge d'Agatha Christie pour le faire sortir de sa retraite et participer à une séance de spiritisme à Venise, où - suspense- quelqu'un est assassiné. L'actrice malaisienne Michelle Yeoh, et l'Américaine Tina Fey, sont également de la partie.