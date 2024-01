La peine de mort, en recul mais toujours soutenue par une majorité d'Américains

En 2023, 24 exécutions ont eu lieu aux Etats-Unis et un nombre équivalent sont prévues en 2024, tandis que 21 condamnations à mort ont été prononcées, des statistiques comparables à celles des années précédentes.

Avec une vingtaine d'exécutions par an et un nombre équivalent de condamnations à mort, la peine capitale poursuit son lent déclin aux Etats-Unis mais demeure soutenue par une majorité d'Américains.

Dans son rapport annuel publié en décembre, l'observatoire spécialisé Death Penalty Information Center (DPIC) observe que, pour la 9e année consécutive, moins de 30 personnes ont été exécutées et moins de 50 condamnées à mort dans le pays, avec une concentration géographique flagrante.

L'ensemble de ces exécutions, toutes par injection létale, se sont tenues dans cinq Etats: trois du Sud -- le Texas, la Floride, et l'Alabama -- et deux du centre du pays, le Missouri et l'Oklahoma.

La première exécution programmée en 2024, celle de Kenneth Eugene Smith en Alabama, entre jeudi et vendredi, doit en revanche être réalisée par inhalation d'azote, une première mondiale dénoncée par l'ONU qui s'inquiète d'une possible forme de "torture".