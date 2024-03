La police israélienne arrête 20 résidents de Jérusalem-Est à l'aube du ramadan

Les suspects, arrêtés au cours des deux dernières semaines, sont accusés de soutenir ou d'inciter au terrorisme. Plusieurs d'entre eux sont sous le coup d'une enquête et des chefs d'accusations ont déjà été prononcés à l'encontre de certains, a indiqué la police. Des provocations et des fausses informations auraient été diffusées en ligne pour perturber le ramadan et déstabiliser la région, ont ajouté les forces de l'ordre.

Le ramadan est le mois de jeûne musulman sacré et doit débuter lundi ou mardi. Cette période s'annonce toutefois tendue cette année en Israël et dans les territoires palestiniens occupés en raison de la guerre à Gaza. Les autorités craignent des troubles notamment en Cisjordanie occupée ainsi qu'autour des lieux saints de la vieille ville de Jérusalem.