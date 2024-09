La production de Boeing en partie paralysée par sa première grève depuis 2008

L'arrêt de travail a débuté dans le sillage du rejet massif du projet de nouvelle convention collective, négocié depuis le 8 mars par Boeing et l'antenne locale du syndicat des machinistes (IAM-District 751) et qui devait succéder à celle datant de 2008 qui expirait jeudi à minuit.

Les plus de 33.000 syndiqués de l'avionneur dans la région de Seattle - sur quelque 170.000 employés du groupe - ont rejeté l'accord annoncé le 8 septembre à 94,6% et approuvé un débrayage à 96%, selon Jon Holden, président de l'IAM-District 751.

Ce mouvement social paralysait dès vendredi matin les deux grandes usines d'assemblage de Renton et d'Everett, qui produisent le 737 MAX - best-seller de Boeing -, le 777 et le 767 (version cargo et ravitailleur militaire), dont les livraisons cumulent déjà les retards.

La production d'autres sites, notamment une usine de pièces détachées à Portland (Oregon) tout proche, étaient également à l'arrêt, tout comme le réusinage de dizaines de 787 Dreamliner effectué à Everett depuis plusieurs mois.

En revanche, l'assemblage du Dreamliner n'était pas perturbée à ce stade car l'usine se trouve en Caroline du Sud (est) et n'est pas concernée par cette convention collective.