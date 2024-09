Trafic de drogue: le cofondateur du cartel de Sinaloa, "El Mayo", plaide "non coupable" à New York

Handout

Le cofondateur du cartel mexicain de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, a plaidé non coupable vendredi de trafic international de drogue lors de sa présentation devant un tribunal fédéral de New York, a constaté une journaliste de l'AFP.

En tenue de détenu et visiblement diminué physiquement, Ismael Zambada, 76 ans, a plaidé "non coupable" par le biais de son avocat des charges d'association de malfaiteurs en vue de trafic international de cocaïne et de fentanyl qui lui ont été lues par le procureur. Il a eu besoin d'aide pour se lever de sa chaise et quitter la salle d'audience.